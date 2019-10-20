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Под Киевом при задержании умер мужчина

Новости » Происшествия    20.10.2019 - 17:27
Под Киевом при задержании умер мужчина
Фото: место происшествия (kv.npu.gov.ua)

Мужчина умер после того, как его обезвредили и задержали

В Барышевке Киевской области при задержании умер мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что вчера в полицию поступило сообщение о семейной драке, инициатор конфликта разгромил в доме мебель, нанес удар ножом родственнику, после чего скрылся на авто. В области ввели план-перехват и разыскали нападающего. Водитель начал сопротивляться полиции и бросался с ножом, но его удалось обезвредить и задержать.

"Задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что судебно-медицинский эксперт не обнаружил телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть. Открыто уголовное дело по статьям хулиганство и угроза в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста. По данным полиции, сотрудник находился не на службе, когда сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении на неосвещенном участке дороги.

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