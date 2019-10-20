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Під Києвом під час затримання помер чоловік

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 17:27
Під Києвом під час затримання помер чоловік
Фото: місце події (kv.npu.gov.ua)

Чоловік помер після того, як його знешкодили і затримали

У Баришівці Київської області під час затримання помер чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що вчора в поліцію надійшло повідомлення про сімейну бійці, ініціатор конфлікту розгромив в будинку меблі, завдав удар ножем родичу, після чого зник на авто. В області ввели план-перехоплення і розшукали нападника. Водій почав чинити опір поліції і кидався з ножем, але його вдалося знешкодити і затримати.

"Затриманому ставало погано, тоді поліцейські викликали швидку і надавали невідкладну медичну допомогу. Лікарі швидкої, які пізніше приїхали на виклик, не змогли врятувати чоловіка - затриманий помер", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що судово-медичний експерт не виявив тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть. Відкрито кримінальну справу за статтями хуліганство і погроза щодо працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігівській області поліцейський на смерть збив велосипедиста. За даними поліції, співробітник знаходився не на службі, коли збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку на неосвітленій ділянці дороги.

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