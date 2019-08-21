Под Киевом задержали участников АТО, которым Зеленский дал гражданство

В Бориспольском районе Киевской области Нацполиция задержала за разбой троих бывших граждан Грузии, которые недавно получили украинские гражданства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполия и "Грузия Online".

О задержании ранее сообщала Национальная полиция, однако фамилии подозреваемых не назывались. Отмечалось, что это иностранцы, которые имели вид на жительство в Украине.

"Трое злоумышленников в масках ворвались в один из домов садового кооператива в с. Артемовка Бориспольского района. Там они напали на хозяина, его жену и связали их. Затем нападавшие похитили ценные изделия, крупную сумму денег, завладели автомобилем "Лексус" и с награбленным имуществом поехали в неизвестном направлении. Полицейские задержали злоумышленников во время проведения оперативных мероприятий на трассе Киев-Борисполь", - сообщали в полиции.

Во время обыска за местом проживания подозреваемых были обнаружены гранаты, пистолеты и автоматы.

Как сообщает "Грузия Online", задержанными оказались 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании им меры пресечения.

Отметим, что в июле двоим из них - Тенгизу Занадзе и Левану Хуцишвили, Зеленский предоставил гражданство. Согласно указу гражданство было предоставлено за активное участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области иностранец похитил украинку и вывез ее за границу. До этого девушка разорвала отношения с мужчиной, из-за чего тот решил силой вывезти экс-возлюбленную в свою страну.