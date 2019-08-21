Під Києвом затримали учасників АТО, яким Зеленський дав громадянство

У Бориспільському районі Київської області Нацполіція затримала за розбій трьох колишніх громадян Грузії, які нещодавно отримали українські громадянства. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Нацполіцію та "Грузія Online".

Про затримання раніше повідомляла Національна поліція, проте прізвища підозрюваних не називалися. Зазначалося, що це іноземці, які мали посвідку на проживання в Україні.

"Троє зловмисників у масках вдерлися до одного з будинків садового кооперативу в с. Артемівка Бориспільського району. Там вони напали на господаря, його дружину і зв'язали їх. Потім нападники викрали коштовні вироби, велику суму грошей, заволоділи автомобілем "Лексус" і з награбованим майном поїхали в невідомому напрямку. Поліцейські затримали зловмисників під час проведення оперативних заходів на трасі Київ-Бориспіль", - повідомили в поліції.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних були виявлені гранати, пістолети та автомати.

Як повідомляє "Грузія Online", затриманими виявилися 43-річний Міріан Гочадзе, 41-річний Тенгіз Занадзе і 33-річний Леван Хуцишвілі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання їм запобіжного заходу.

Відзначимо, що в липні двом із них - Тенгизу Занадзе і Левану Хуцишвілі, Зеленський надав громадянство. Згідно з указом громадянство було надане за активну участь у бойових діях на Донбасі на боці України.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Житомирській області іноземець викрав українку і вивіз її за кордон. До цього дівчина розірвала стосунки з чоловіком, з-за чого той вирішив силою вивезти екс-кохану в свою країну.