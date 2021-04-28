Под Киевом задержали главу пансионата: брал взятки за проживание пожилых людей

Правоохранители 28 апреля под Киевом задержали на взятке руководителя государственного социально-медицинского учреждения, где проживают пожилые люди. Чиновник потребовал 5 тысяч долларов за размещение престарелого человека.

Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Киева и МВД Украины .

Согласно материалам следствия, руководитель пансионата требовал и получил от человека пожилого возраста взятку в размере 5 тысяч долларов за предоставление возможности постоянно проживать в социально-медицинском учреждении с полным обеспечением и беспрепятственное прохождение соответствующей комиссии. При получении денег чиновник попытался избавиться от них.

Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Следователи устанавливают других возможных сообщников чиновника.

Фото: задержание главы пансионата при получении взятки (kyiv.gp.gov.ua и facebook.com/mvs.gov.ua)