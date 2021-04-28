Под Киевом задержали главу пансионата: брал взятки за проживание пожилых людей

Правоохранители 28 апреля под Киевом задержали на взятке руководителя государственного социально-медицинского учреждения, где проживают пожилые люди. Чиновник потребовал 5 тысяч долларов за размещение престарелого человека.
Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Киева и МВД Украины.
Согласно материалам следствия, руководитель пансионата требовал и получил от человека пожилого возраста взятку в размере 5 тысяч долларов за предоставление возможности постоянно проживать в социально-медицинском учреждении с полным обеспечением и беспрепятственное прохождение соответствующей комиссии. При получении денег чиновник попытался избавиться от них.
Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Следователи устанавливают других возможных сообщников чиновника.
Фото: задержание главы пансионата при получении взятки (kyiv.gp.gov.ua и facebook.com/mvs.gov.ua)
Напомним, 27 апреля в Киеве задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве по обвинению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, он систематически требовал и получал от руководителей заведений питания взятки за непривлечение к ответственности и непрекращения их работы.
Отметим, в Киеве 25 апреля обнаружили развлекательные заведения "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", которые, несмотря на локдаун, принимали посетителей. Всего в течение дня полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований.