Под Киевом задержали банду, совершавшую разбойные нападения и пытавшую людей

Задержание трех участников преступной группировки происходило на трассе Киев - Житомир. Для этого привлекался полицейский спецназ. По предварительным данным, нанесенный бандой ущерб оценивается более чем в 200 тысяч долларов.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что жители Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областей организовали вооруженную преступную группу. Она совершала разбойные нападения как на частные дома, так и на офисные помещения предприятий и учреждений. Преступники изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Все нападения совершали обычно в вечернее или ночное время, с огнестрельным и холодным оружием.

Преступники действовали с особой жесткостью и агрессивностью. Во время нападений они устраивали погромы, пытали людей, в том числе раскаленным утюгом, перед этим привязывая их скотчем к стулу.

Банда тщательно готовила нападения и совершала их по заранее утвержденному сценарию. Ее участники использовали более десяти автомобилей, которые после разбоя сжигались, чтобы правоохранители не могли выйти на след группировки.

Отмечается, что в состав банды входили ранее судимые за совершение аналогичных преступлений в Украине. Они занимались специальной физической подготовкой и четко распределяли роли каждого из участников. Группа действовала в стране на протяжении длительного времени.

В мае 2021 года злоумышленники совершили разбойное нападение на частную квартиру в Харькове. Они пытали потерпевшую утюгом и завладели денежными средствами в сумме 60 тысяч евро, 50 тысяч долларов США, золотыми изделиями.

Сейчас задокументировано причастность группы к совершению нескольких разбойных нападений на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Предварительно бандиты сумели завладеть более чем 200 тысячи долларов и золотыми изделиями. Точная сумма ущерба устанавливается. Также правоохранители проверяют причастность этой группы к совершению других преступлений.

В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.187 (разбой) УК Украины. Им объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: в Киеве задержали банду, пытавшую людей (npu.gov.ua)