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Под Николаевом задержали участников "сходки" смотрящих и криминальных авторитетов

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Николаев, Четверг 20 мая 2021 15:28
Под Николаевом задержали участников "сходки" смотрящих и криминальных авторитетов Фото: в Николаевской области предотвратили сходку криминальных авторитетов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция провела в Вознесенске (Николаевская область) спецоперацию по задержанию преступной группы во время "сходки". В ее состав входили криминальные авторитеты и смотрящие, которые "терроризировали" местных бизнесменов и фермеров.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины по Николаевской области.

Как сообщается, девять человек прибыли в Вознесенск в одно из местных кафе на "сходку". Они планировали распределить полномочия по вопросам "терроризирования" предпринимателей и фермеров района для принуждения уплаты "дани". Среди них - "смотрящие" за Вознесенском и Николаевской областью, а также другие представители криминального мира.

В Нацполиции подчеркнули, что задержанные уже были замечены в вымогательстве с представителей бизнеса, выбивании несуществующих долгов, сборе средств в "воровской общак" и выполнении заказных преступлений.

В результате масштабной спецоперации задержано девять человек. У них изъяты оружие и боеприпасы. Их действиям готовится юридическая оценка и собираются материалы о причастности к организации и проведении "сходки".

Напомним, ранее, 20 мая, полиция сообщила о задержании двоих "самых влиятельных "воров в законе" в Украине по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Они контролировали криминалитет, а их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Отметим, на прошлой неделе СНБО принял санкции против криминальных авторитетов и воров в законе.

Также сообщалось, что из Украины выдворили криминального авторитета.

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