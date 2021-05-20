Під Києвом затримали банду, яка здійснювала розбійні напади і катувала людей

Затримання трьох учасників злочинного угруповання відбувалося на трасі Київ - Житомир. Для цього залучався поліцейський спецназ. За попередніми даними, завдані бандою збитки оцінюються більш ніж у 200 тисяч доларів.

В ході оперативних заходів поліцейські встановили, що жителі Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей організували озброєну злочинну групу. Вона здійснювала розбійні напади як на приватні будинки, так і на офісні приміщення підприємств і установ.

Злочинці діяли з особливою жорсткістю і агресивністю. Злочинці вивчали спосіб життя потенційних жертв, їх матеріальне становище, поведінку, зв'язку, перебування поза домом. Всі напади здійснювали переважно у вечірній або нічний час, з вогнепальною і холодною зброєю.Під час нападів вони влаштовували погроми, катували людей, в тому числі розжареною праскою, перед цим прив'язуючи їх скотчем до стільця.

Банда ретельно готувала напади і здійснювала їх за заздалегідь затвердженим сценарієм. Її учасники використовували більш десяти автомобілів, які після розбою спалювалися, щоб правоохоронці не могли вийти на слід угруповання.

Відзначається, що до складу банди входили раніше судимі за скоєння аналогічних злочинів в Україні. Вони займалися спеціальною фізичною підготовкою і чітко розподіляли ролі кожного з учасників. Група діяла в країні протягом тривалого часу.

У травні 2021 зловмисники скоїли розбійний напад на приватну квартиру в Харкові. Вони катували потерпілу праскою і заволоділи грошовими коштами в сумі 60 тисяч євро, 50 тисяч доларів США, золотими виробами.

Наразі задокументовано причетність групи до скоєння кількох розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Попередньо бандити зуміли заволодіти більш ніж 200 тисячі доларів і золотими виробами. Точна сума збитку встановлюється. Також правоохоронці перевіряють причетність цієї групи до скоєння інших злочинів.

Стосовно учасників угруповання порушено кримінальну справу за ч. 4 ст.187 (розбій) КК України. Їм оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: у Києві затримали банду, яка катувала людей (npu.gov.ua)