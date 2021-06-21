Под Киевом взорвалась многоэтажка: людей эвакуируют, есть пострадавшие

Под Киевом в селе Белгородка случился взрыв в многоэтажном здании. Людей эвакуируют, есть пострадавшие.
Взрыв произошел в пятиэтажке в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в 13:20. Спасатели уточняют, что это случилось на третьем этаже в квартире.
После этого произошло возгорание в доме. Спасателям пришлось эвакуировать 40 жителей пятиэтажки.
"Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна", - говорится в сообщении.
В результате случившегося пострадали 6 человек. Два человека отправили в больницу. Среди госпитализированных 1 ребенок 2008 года рождения. Остальные пострадавшие после осмотра врачами от госпитализации отказались.
Сообщается, что для борьбы с пожаром спасатели привлекли 53 человека личного состава и 12 единиц техники.
Напомним, в польском селе произошел сильный пожар. От него пострадали люди, сгорели здания.
Ранее сообщалось, что в Ужгороде произошел пожар в таборе ромов.