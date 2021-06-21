Під Києвом вибухнула багатоповерхівка: людей евакуюють, є постраждалі

Вибух стався в п'ятиповерхівці в селі Білогородка Бучанського району Київської області о 13: 20. Рятувальники уточнюють, що це сталося на третьому поверсі в квартирі.

Після цього сталося загоряння в будинку. Рятувальникам довелося евакуювати 40 жителів п'ятиповерхівки.

"Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновані вікна", - йдеться в повідомленні.

В результаті того, що сталося постраждали 6 осіб. Двоє людей відправили до лікарні. Серед госпіталізованих 1 дитина 2008 року народження. решта постраждалих після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.

Повідомляється, що для боротьби з пожежею рятувальники залучили 53 людини особового складу та 12 одиниць техніки.