Под Киевом вспыхнул пожар в многоэтажке: есть пострадавший

Под Киевом в городе Вишневом вспыхнул пожар в многоэтажном доме, после чего пришлось эвакуировать всех жителей. В результате пожара пострадал мужчина, который, вероятнее всего, является виновником пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киевской области.
Сообщение о пожаре на спецлинию "102" поступило вечером 11 октября. В нем полицейским сообщили, что в Вишневом по улице Машиностроителей вспыхнул пожар, поскольку мужчина после конфликта с бывшей женой поджег входную дверь ее квартиры.
Полицейские отправили на место происшествия группу реагирования патрульной полиции, следственно-оперативную группу, спасателей и скорую медицинскую помощь.
Жителей многоэтажки пришлось эвакуировать на время ликвидации пожара, пожар локализован. Однако один мужчина пострадал от пожара.
"В настоящее время от огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами", - говорится в сообщении полиции.
Также известно, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют версию о самоподжога.
Напомним, что во Львове перекрыли транспорт из-за пожара. Там горел подвал в многоэтажном доме.