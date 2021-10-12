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Под Киевом вспыхнул пожар в многоэтажке: есть пострадавший

Автор: Наталья Скороход

Под Киевом в городе Вишневом вспыхнул пожар в многоэтажном доме, после чего пришлось эвакуировать всех жителей. В результате пожара пострадал мужчина, который, вероятнее всего, является виновником пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киевской области.

Сообщение о пожаре на спецлинию "102" поступило вечером 11 октября. В нем полицейским сообщили, что в Вишневом по улице Машиностроителей вспыхнул пожар, поскольку мужчина после конфликта с бывшей женой поджег входную дверь ее квартиры.

Полицейские отправили на место происшествия группу реагирования патрульной полиции, следственно-оперативную группу, спасателей и скорую медицинскую помощь.

Жителей многоэтажки пришлось эвакуировать на время ликвидации пожара, пожар локализован. Однако один мужчина пострадал от пожара.

"В настоящее время от огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами", - говорится в сообщении полиции.

Также известно, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют версию о самоподжога.

Напомним, что во Львове перекрыли транспорт из-за пожара. Там горел подвал в многоэтажном доме.

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Пожар