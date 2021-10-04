В центре Львова произошел пожар, движение транспорта перекрыто
Фото: В центре Львова произошел пожар (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 4 октября, в центре Львова произошел пожар. В связи с этим перекрыли движение транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.
Пожар произошел в подвале одного из домов на улице Коперника.
"Из-за пожара в одном из подвалов на улице Коперника, проезд на перекрестке улиц Коперника - Ференса Листа закрыт, с улицы Банковой заезд в центральную часть города тоже временно закрыт", - говорится в сообщении.