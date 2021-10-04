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В центре Львова произошел пожар, движение транспорта перекрыто

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Львов, Понедельник 04 октября 2021 21:57
В центре Львова произошел пожар, движение транспорта перекрыто Фото: В центре Львова произошел пожар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 4 октября, в центре Львова произошел пожар. В связи с этим перекрыли движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

Пожар произошел в подвале одного из домов на улице Коперника.

"Из-за пожара в одном из подвалов на улице Коперника, проезд на перекрестке улиц Коперника - Ференса Листа закрыт, с улицы Банковой заезд в центральную часть города тоже временно закрыт", - говорится в сообщении.

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