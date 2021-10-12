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Під Києвом спалахнула пожежа в багатоповерхівці: є потерпілий

Автор: Наталья Скороход

Під Києвом у місті Вишневому спалахнув пожежа у багатоповерховому будинку, після чого довелося евакуювати всіх жителів. В результаті пожежі постраждав чоловік, який, найімовірніше, є винуватцем пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Київської області.

Повідомлення про пожежу на спецлінію "102" надійшло ввечері 11 жовтня. У ньому поліцейським повідомили, що у Вишневому по вулиці Машинобудівників спалахнула пожежа, оскільки чоловік після конфлікту з колишньою дружиною підпалив вхідні двері її квартири.

Поліцейські відправили на місце події групу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативну групу, рятувальників та швидку медичну допомогу.

Мешканців багатоповерхівки довелося евакуювати на час ліквідації пожежі, пожежу локалізовано. Однак один чоловік постраждав від пожежі.

"На даний час від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець загоряння. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками", - йдеться в повідомленні поліції.

Також відомо, що поліцейські встановлюють всі обставини події та перевіряють версію про самопідпал.

Нагадаємо, що у Львові перекрили транспорт через пожежу. Там горів підвал у багатоповерховому будинку.

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Пожежа