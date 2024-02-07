Над Києвом та в районі столиці збили близько 20 ракет, - КМВА

"Третій ракетний удар по Києву у 2024 році. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.

Наслідки

За попередніми даними КМВА, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Попередньо, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.

У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі. "Ремонтні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Нагадаємо, російські війська вранці 7 лютого здійснили комбіновану атаку на України - ракетами та "шахедами".

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 5:55. Повітряні сили повідомляли про пуски з літаків Ту-95МС в Росії, а потім і про рух ракет у бік столиці.

Перші вибухи у Києві пролунали близько 7:00, у місті працювала протиповітряна оборона. Повторні вибухи у столиці були о 7:50.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі залишилися без електроенергії.

Крім того, у Києві на лівому березі через ракетну атаку пошкоджена магістраль постачання тепла. Фахівці з'ясовують масштаб проблеми.