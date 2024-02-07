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У Києві через ракетну атаку пошкоджена магістраль постачання тепла

Україна, Середа 07 лютого 2024 08:43
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У Києві через ракетну атаку пошкоджена магістраль постачання тепла Фото: частина Києва може залишитися без тепла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві на лівому березі через ракетну атаку пошкоджена магістраль постачання тепла. Фахівці з'ясовують масштаб проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці", - написав він.

Кличко додав, що фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Нагадаємо, російські війська вранці 7 лютого здійснили комбіновану атаку на України - ракетами та "шахедами".

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 5:55. Повітряні сили повідомляли про пуски з літаків Ту-95МС в Росії, а потім і про рух ракет у бік столиці.

Перші вибухи у Києві пролунали близько 7:00, у місті працювала протиповітряна оборона. Повторні вибухи у столиці були о 7:50.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі залишилися без електроенергії.

У Голосіївському районі через ворожу атаку спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. На місце події направили рятувальників. Також у Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО.

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