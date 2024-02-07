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Над Киевом и в районе столицы сбили около 20 ракет, - КГВА

Фото: в Киеве сбито 20 ракет (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В ходе ракетного удара по Украине утром 7 февраля возле Киева сбили около 20 ракет. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМВА в Telegram .

"Третий ракетный удар по Киеву в 2024 году. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным КГВА, ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет.

Последствия

По предварительным данным КГВА, в результате ракетного удара атаки в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания. Загорелись автомобили, повреждены электросети. Предварительно пострадал один человек. Экстренные службы ликвидируют возгорание.

В Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети. "Ремонтные бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Воздушная атака РФ по Украине 7 февраля

Напомним, российские войска утром 7 февраля совершили комбинированную атаку на Украину - ракетами и "шахедами".

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 5.55. Воздушные силы сообщали о пусках с самолетов Ту-95МС в России, а затем и о движении ракет в сторону столицы.

Первые взрывы в Киеве прогремели около 7:00, в городе работала противовоздушная оборона. Повторные взрывы в столице произошли в 7:50.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу остались без электроэнергии.

Кроме того, в Киеве на левом берегу из-за ракетной атаки повреждена магистраль поставки тепла . Специалисты выясняют масштаб проблемы.

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