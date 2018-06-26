Под Киевом стрельбу по детям устроил помощник депутата

Помощника народного депутата на общественных началах уволили с должности

Стрельбу по детям под Киевом устроил помощник на общественных началах народного депутата Юлия Мамчура. Об этом сам Мамчур сообщил в Facebook.

"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинения детям и родителям за его позорный поступок. Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом", - сообщил Мамчур.

В свою очередь депутат принял решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах.

Щойно мені повідомили про інцидент, що стався за участю мого помічника на громадських засадах. Перш за все, приношу... Опубліковано Юлієм Мамчуром Вівторок, 26 червня 2018 р.

Напомним, сегодня, 26 июня, в Вишневом Киевской области мужчина ранил ребенка резиновой пулей из травматического оружия. У ребенка предварительно травма ноги. Ребенок был сразу доставлен в больницу.