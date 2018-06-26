Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Под Киевом стрельбу по детям устроил помощник депутата

НовостиОбщество    26.06.2018 - 16:19
Иллюстративное фото (Pixabay)
Иллюстративное фото (Pixabay)

Помощника народного депутата на общественных началах уволили с должности

Стрельбу по детям под Киевом устроил помощник на общественных началах народного депутата Юлия Мамчура. Об этом сам Мамчур сообщил в Facebook.

"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинения детям и родителям за его позорный поступок. Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом", - сообщил Мамчур.

В свою очередь депутат принял решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах.

 

Щойно мені повідомили про інцидент, що стався за участю мого помічника на громадських засадах. Перш за все, приношу...

Опубліковано Юлієм Мамчуром Вівторок, 26 червня 2018 р.

Напомним, сегодня, 26 июня, в Вишневом Киевской области мужчина ранил ребенка резиновой пулей из травматического оружия. У ребенка предварительно травма ноги. Ребенок был сразу доставлен в больницу.

Под Киевом мужчина ранил ребенка из травматического оружия Цены на АЗС в Киеве не изменились
Теги публикации: Киев, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь