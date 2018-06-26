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Під Києвом стрілянину по дітях влаштував помічник депутата

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 16:19
Ілюстративне фото (Pixabay)
Ілюстративне фото (Pixabay)

Помічника народного депутата на громадських засадах звільнили з посади

Стрілянину по дітях під Києвом влаштував помічник на громадських засадах народного депутата Юлія Мамчура. Про це сам Мамчур повідомив в Facebook.

"Щойно мені повідомили про інцидент, що стався за участю мого помічника на громадських засадах. Перш за все, приношу вибачення дітям і батькам за його ганебний вчинок. Хочу наголосити, що кожна людина, незалежно від свого статусу, несе відповідальність за свої дії перед законом", - повідомив Мамчур.

У свою чергу депутат прийняв рішення про позбавлення його статусу помічника народного депутата на громадських засадах.

 

Щойно мені повідомили про інцидент, що стався за участю мого помічника на общественных началах. Перш за все, прошу...

Опубліковано Юлієм Мамчуром Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, у Вишневому Київської області чоловік поранив дитину гумовою кулею з травматичної зброї. У дитини попередньо травма ноги. Дитина був відразу доставлений в лікарню.

Під Киевом чоловік поранив дитину з травматичної зброї Ціни на АЗС в Києві не змінилися
Теги публікації: Київ, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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