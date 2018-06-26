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Под Киевом мужчина ранил ребенка из травматического оружия

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 14:36
Иллюстративное фото (Pixabay)
Иллюстративное фото (Pixabay)

Событие произошло в Вишневом

Сегодня, 26 июня, в Вишневом Киевской области мужчина ранил ребенка резиновой пулей из травматического оружия. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель полиции Киевской области Виталия Грохольская.

"Да, действительно, такой факт есть. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Личность установлена, но пока не можем разглашать. Это мужчина. Проводится проверка всех существующих фактов относительно него. У ребенка предварительно травма ноги. Ребенок был сразу доставлен в больницу", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отметим, по информации СМИ, злоумышленником может быть помощник на общественных началах народного депутата Юлия Мамчура.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Золотоноши (Черкасская область) мужчины устроили стрельбу.

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Теги публикации: Киев, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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