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Под Киевом стоят заградотряды кадыровцев, которые не позволяют оккупантам отступать

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Киев, Пятница 11 марта 2022 04:38
Под Киевом стоят заградотряды кадыровцев, которые не позволяют оккупантам отступать Фото: под Киевом кадыровцы не позволяют оккупантам отступать (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Под Киевом стоят так называемые заградительные отряды кадыровцев, которые с помощью огня пытаются сдерживать российских военных, если они начинают отступать. Такие методы ведения войны использовались еще во времена Сталина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского в эфире телемарафона.

"На киевском направлении: Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча - там точно стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ", - рассказал депутат.

По его словам, это позволяет быть оптимистично настроенными, поскольку враг хоть и очень сильный, но не непобедимый. И наши бойцы прекрасно это демонстрируют.

Вениславский также подчеркнул, что в скором времени наши военные продемонстрируем совсем другую войну, от которой оккупанты будут просто шокированы.

Напомним, разведка рассказала, что представители силовых структур России начали сами искать возможность связаться с украинской разведкой и сообщить полезную информацию.

Мы также писали о том, что кадыровцы взяли в плен пациентов психоневрологического интерната в Бородянке.

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