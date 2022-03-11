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Під Києвом стоять загороджувальні загони кадирівців, які не дозволяють окупантам відступати

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 04:38
Під Києвом стоять загороджувальні загони кадирівців, які не дозволяють окупантам відступати Фото: під Києвом кадирівці не дозволяють окупантам відступати (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Під Києвом стоять так звані загороджувальні загони кадирівців, які за допомогою вогню намагаються стримувати російських військових, якщо вони починають відступати. Такі методи ведення війни використовувалися ще за часів Сталіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Федора Веніславського в ефірі телемарафону.

"На київському напрямку: Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча - там точно стоять спеціальні загони кадирівців, які намагаються стримувати вогнем тих російських військових, які уникають зіткнень з ЗСУ", - розповів депутат.

За його словами, це дозволяє бути оптимістично налаштованими, оскільки ворог хоч і дуже сильний, але не непереможний. І наші бійці прекрасно це демонструють.

Веніславський також підкреслив, що незабаром наші військові продемонструємо зовсім іншу війну, від якої окупанти будуть просто шоковані.

Нагадаємо, розвідка розповіла, що представники силових структур Росії почали самі шукати можливість зв'язатися з українською розвідкою і повідомити корисну інформацію.

Ми також писали про те, що кадирівці взяли в полон пацієнтів психоневрологічного інтернату в Бородянці.

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Війна Росії проти України Київська область
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