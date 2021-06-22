Под Киевом столкнулись три грузовика. Движение в направлении Чернигова затруднено

На Броварской кольцевой под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех грузовиков. Движение транспорта затруднено в направлении Чернигова.
ДТП с пострадавшими произошло на 29-м километре автодороги М-01 (Киев-Чернигов-Новые Яриловичи), на Броварской окружной.
"В результате дтп из трех грузовых транспортных средств затруднено движение в направлении Чернигова. Сейчас патрульные организуют движение по встречной полосе до устранения препятствия", - говорится в сообщении.
Ранее в Николаевской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали.