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Під Києвом зіштовхнулися три вантажівки. Рух у напрямку Чернігова ускладнений

Автор: РБК-Україна

На Броварській кільцевій під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі трьох вантажівок. Рух транспорту ускладнено у напрямку Чернігова.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

ДТП з потерпілими сталася на 29-му кілометрі автошляху М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі), на Броварській кільцевій.

"У результаті автопригоди з трьох вантажних транспортних засобів ускладнено рух у напрямку Чернігова. Наразі патрульні організовують рух зустрічною смугою до усунення перешкоди", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Миколаївській області унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали.

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ДТП