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Под Киевом столкнулись Mercedes и Nissan, семеро пострадавших

Автор: Дмитрий Левицкий

На автодороге Киев-Овруч, вблизи села Лютеж произошло столкновение автомобилей Mercedes и Nissan. В результате аварии пострадали семь человек.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

По предварительным данным, водитель Nissan, выполняя поворот, не предоставила преимущества Mercedes. Пострадали водители обоих автомобилей и их пассажиры, среди них двое несовершеннолетних. Четырех пострадавших госпитализировали.

Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Харькове маршрутка попала в аварию с двумя грузовиками. В результате ДТП пострадал водитель маршрутки.

Также РБК-Украина писало, что в Словакии в аварию попал микроавтобус с украинцами. В результате аварии есть погибший и пострадавшие.

Кроме того, двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше. Вероятно, авария произошла из-за непогоды и превышения скорости движения.

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