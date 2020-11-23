Под Киевом столкнулись Mercedes и Nissan, семеро пострадавших

На автодороге Киев-Овруч, вблизи села Лютеж произошло столкновение автомобилей Mercedes и Nissan. В результате аварии пострадали семь человек.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По предварительным данным, водитель Nissan, выполняя поворот, не предоставила преимущества Mercedes. Пострадали водители обоих автомобилей и их пассажиры, среди них двое несовершеннолетних. Четырех пострадавших госпитализировали.

Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Харькове маршрутка попала в аварию с двумя грузовиками. В результате ДТП пострадал водитель маршрутки.

Также РБК-Украина писало, что в Словакии в аварию попал микроавтобус с украинцами. В результате аварии есть погибший и пострадавшие.

Кроме того, двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше. Вероятно, авария произошла из-за непогоды и превышения скорости движения.