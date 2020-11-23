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Під Києвом зіткнулися Mercedes та Nissan, семеро постраждалих

Автор: Дмитро Левицький

На автодорозі Київ-Овруч поблизу села Лютіж сталося зіткнення автомобілів Mercedes та Nissan. В результаті аварії постраждали семеро людей.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

За попередніми даними, водійка Nissan, виконуючи поворот, не надала переваги Mercedes. Постраждали водії обох автомобілів та їх пасажири, серед них двоє неповнолітніх. Чотирьох постраждалих госпіталізували.

Поліція порушила справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на термін до 3 років.

Нагадаємо, у Харкові маршрутка потрапила в аварію з двома вантажівками. В результаті ДТП постраждав водій маршрутки.

Також РБК-Україна писало, що у Словаччині в аварію потрапив мікроавтобус з українцями. В результаті аварії є загибла людина та постраждалі.

Крім того, двоє українців загинули в результаті ДТП у Польщі. Ймовірно, аварія сталася через негоду та перевищення швидкості руху.

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