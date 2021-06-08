Под Киевом столкнулись грузовик и микроавтобус, пострадали пять человек

На трассе Киев-Одесса произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате пострадали пять человек.
На автодороге Киев-Одесса вблизи села Калиновка произошло столкновение автомобилей MAN и DAIMLER CHRYSLFR. По предварительным данным, водитель грузовика совершал разворот и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии водители обоих автомобилей, а также пассажиры авто DAIMLER CHRYSLFR получили телесные повреждения. Сейчас пострадавшие госпитализированы среди них 15-летний парень.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
По факту аварии открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что вечером 6 июня в городе Песочин под Харьковом произошло ДТП. На месте аварии оказался местный журналист.
РБК-Украина писало, что под Львовом произошло смертельное ДТП, один из погибших-несовершеннолетний.