Під Києвом зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, постраждали п'ять людей

На трасі Київ-Одеса сталася аварія за участі вантажівки та мікроавтобуса. В результаті постраждали п'ять людей.
На автодорозі Київ-Одеса поблизу села Калинівка сталося зіткнення автомобілів MAN та DAIMLER CHRYSLFR. За попередніми даними, водій вантажівки здійснював розворот та зіткнувся з мікроавтобусом. В результаті аварії водії обох автівок, а також пасажири авто DAIMLER CHRYSLFR отримали тілесні ушкодження. Наразі постраждалі госпіталізовані серед них 15- річний хлопець.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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РБК-Україна писало, що під Львовом сталася смертельна ДТП, один із загиблих - неповнолітній.