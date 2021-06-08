RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Києвом зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, постраждали п'ять людей

Автор: РБК-Україна

На трасі Київ-Одеса сталася аварія за участі вантажівки та мікроавтобуса. В результаті постраждали п'ять людей.

Про це повідомляє поліція Київської області.

На автодорозі Київ-Одеса поблизу села Калинівка сталося зіткнення автомобілів MAN та DAIMLER CHRYSLFR. За попередніми даними, водій вантажівки здійснював розворот та зіткнувся з мікроавтобусом. В результаті аварії водії обох автівок, а також пасажири авто DAIMLER CHRYSLFR отримали тілесні ушкодження. Наразі постраждалі госпіталізовані серед них 15- річний хлопець.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що увечері 6 червня в місті Пісочин під Харковом сталася ДТП. На місці аварії опинився місцевий журналіст.

РБК-Україна писало, що під Львовом сталася смертельна ДТП, один із загиблих - неповнолітній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТП