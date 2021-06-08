Під Києвом зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, постраждали п'ять людей

На трасі Київ-Одеса сталася аварія за участі вантажівки та мікроавтобуса. В результаті постраждали п'ять людей.

Про це повідомляє поліція Київської області.

На автодорозі Київ-Одеса поблизу села Калинівка сталося зіткнення автомобілів MAN та DAIMLER CHRYSLFR. За попередніми даними, водій вантажівки здійснював розворот та зіткнувся з мікроавтобусом. В результаті аварії водії обох автівок, а також пасажири авто DAIMLER CHRYSLFR отримали тілесні ушкодження. Наразі постраждалі госпіталізовані серед них 15- річний хлопець.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.