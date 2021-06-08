Под Киевом столкнулись грузовик и микроавтобус, пострадали пять человек

На трассе Киев-Одесса произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате пострадали пять человек.

На автодороге Киев-Одесса вблизи села Калиновка произошло столкновение автомобилей MAN и DAIMLER CHRYSLFR. По предварительным данным, водитель грузовика совершал разворот и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии водители обоих автомобилей, а также пассажиры авто DAIMLER CHRYSLFR получили телесные повреждения. Сейчас пострадавшие госпитализированы среди них 15-летний парень.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По факту аварии открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.