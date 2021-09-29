Под Киевом столкнулись грузовик и легковое авто, есть погибшие и раненые

В городе Козин вблизи Киева произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, трое попали в больницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Авария произошла около 7 утра на улице Старокиевской возле дамбы. Столкнулся грузовик Mercedes-Benz и легковой автомобиль Toyota.
По предварительной информации: два человека погибли, трое госпитализированы в больницу.
Затруднено движение в обоих направлениях. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: ДТП в Козине (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
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