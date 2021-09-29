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Під Києвом зіштовхнулися вантажівка та легкове авто, є загиблі та поранені

Автор: Инна Собора

У місті Козин поблизу Києва сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Унаслідок ДТП дві людини загинули, троє потрапили в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу Патрульної поліції Києва.

Аварія сталася близько 7 ранку на вулиці Старокиївській біля дамби. Зіткнулася вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota.

За попередньою інформацію: дві людини загинуло, трьох шпиталізовано до лікарні.

Ускладнено рух в обох напрямках. Слідчі встановлюють всі обставини події.

Фото: ДТП в Козині (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Раніше в Одеській області сталося ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини.

РБК-Україна писало, що в масовій ДТП в Херсонській області загинули двоє людей.

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КиївДТП