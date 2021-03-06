Під Києвом зіткнулись дві автівки, є загиблі та травмовані

Сьогодні, 6 березня, під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автомобілів. У результаті аварії загинули дві людини

Як повідомляється, автомобілі Renault та Chevrolet зіткнулися на Гостомельському шосе в Оболонському районі.

"Для з'ясування обставин події, оперативний черговий негайно направив на місце слідчо-оперативну групу та лікарів. Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини зіткнення автомобілів Renault та Chevrolet. У автопригоді загинули двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди, уточнює поліція, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх доставили до лікарні.

Фото: ДТП в Оболонському районі (.facebook.com/UA.KyivPolice)