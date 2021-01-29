Под Киевом столкнулись два авто, есть погибший и четверо пострадавших

Фото: скорая помощь (РБК-Украина)

Сегодня, 29 января, на трассе Киев-Днепр произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб человек и еще четверо пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла около 7 часов утра вблизи поселка Ерковцы. Тогда 50-летний водитель автомобиля Huindai не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковушкой "ЗАЗ".

В результате ДТП водитель Huindai погиб на месте происшествия, а его 37-летнюю пассажирку с травмами госпитализировала "скорая". В больницу с различными телесными повреждениями также доставили 55-летнего водителя "ЗАЗ" и двух его пассажиров 27 и 33 лет.

Отмечается, что на месте происшествия работали медики, полиция и спасатели. Сейчас устанавливаются причины аварии, правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев.

Напомним, накануне в Николаевской области слетел с дороги в кювет и перевернулся на бок армейский грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое военнослужащих.

Кроме того, на днях в Ровенской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате пострадали четыре человека, из которых двое - дети.