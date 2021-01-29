Під Києвом зіткнулись два авто, є загиблий і четверо постраждалих

Фото: швидка допомога (РБК-Україна)

Сьогодні, 29 січня, на трасі Київ-Дніпро сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинула людина та ще четверо постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, аварія сталась близько 7 години ранку поблизу селища Єрківці. Тоді 50-річний водій автомобіля Huindai не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком "ЗАЗ".

Внаслідок ДТП водій Huindai загинув на місці події, а його 37-річну пасажирку з травмами госпіталізувала "швидка". До лікарень з різними тілесними ушкодженнями також доставили 55-річного водія "ЗАЗ" та двох його пасажирів 27 та 33 років.

Зазначається, що на місці події працювали медики, поліція та рятувальники. Наразі встановлюються причини аварії, правоохоронці опитують свідків та очевидців.

Нагадаємо, напередодні у Миколаївській області злетіла з дороги в кювет і перекинулась на бік армійська вантажівка. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє військовослужбовців.

Крім того, днями у Рівненській області зіткнулися легковик і мікроавтобус. В результаті постраждали чотири людини, з яких двоє - діти.