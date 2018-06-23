Под Киевом столкнулись 5 автомобилей

На а/д Житомир - Киев образовалась пробка

Под Киевом сегодня, 23 июня 2018 года, столкнулись 5 автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщается, в результате ДТП под Киевом на а/д Житомир - Киев образовалась пробка.

"Масштабное ДТП под Киевом: разбиты пять автомобилей. Пробка. с. Капитановка по направлению а/д Житомир - Киев, водитель "Нексии" не выдержал дистанции", - говорится в сообщении.

"На все деньги" Масштабное ДТП под Киевом: разбиты пять автомобилей. Пробка. с. Капитановка по направлению а/Д... Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 23 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июня в Тернополе на проспекте Степана Бандеры столкнулись три легковые машины и две маршрутки.