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Под Киевом столкнулись 5 автомобилей

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 11:38
Иллюстративное фото (police.gov.ua)
Иллюстративное фото (police.gov.ua)

На а/д Житомир - Киев образовалась пробка

Под Киевом сегодня, 23 июня 2018 года, столкнулись 5 автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщается, в результате ДТП под Киевом на а/д Житомир - Киев образовалась пробка.

"Масштабное ДТП под Киевом: разбиты пять автомобилей. Пробка. с. Капитановка по направлению а/д Житомир - Киев, водитель "Нексии" не выдержал дистанции", - говорится в сообщении.

 

"На все деньги" Масштабное ДТП под Киевом: разбиты пять автомобилей. Пробка. с. Капитановка по направлению а/Д...

Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 23 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июня в Тернополе на проспекте Степана Бандеры столкнулись три легковые машины и две маршрутки

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Теги публикации: Киев, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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