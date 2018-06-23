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Під Києвом зіткнулися 5 автомобілів

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 11:38
Ілюстративне фото (police.gov.ua)
Ілюстративне фото (police.gov.ua)

На а/д Житомир - Київ утворився затор

Під Києвом сьогодні, 23 червня 2018 року, зіткнулися 5 автомобілів. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Як повідомляється, в результаті ДТП під Києвом на а/д Житомир - Київ утворився затор.

"Масштабне ДТП під Києвом: розбиті п'ять автомобілів. Затор. с. Капітанівка по напрямку а/д Житомир - Київ, водій "Нексії" не витримав дистанції", - йдеться в повідомленні.

 

"На всі гроші" Масштабне ДТП під Києвом: розбиті п'ять автомобілів. Пробка. з. Капітанівка по напрямку а/Д...

Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 червня у Тернополі на проспекті Степана Бандери зіткнулися три легкові машини і дві маршрутки.

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Теги публікації: Київ, ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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