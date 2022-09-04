Под Киевом произошел взрыв в жилом доме: среди травмированных - младенец

В субботу, 3 сентября, в доме с. Ивановка Белоцерковского района произошел взрыв из-за которого разрушились две стены дома. Травмы получили три человека, в том числе 7-месячный ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

"В 23:07 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение, что в частном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси в с. Ивановка на ул. Петровских Ставищенской территориальной общины", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, взрыв разрушил две стены дома. Травмы получили две женщины - 49-ти и 28-ми лет 7-месячный ребенок.

"Мама и дочь доставлены в ожоговый центр Киевской клинической больницы №2 с ожогами лица I-II степени", - добавили в ГСЧС.