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Під Києвом трапився вибух у житловому будинку: серед травмованих - немовля

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Київ, Неділя 04 вересня 2022 13:36
Під Києвом трапився вибух у житловому будинку: серед травмованих - немовля Фото: наслідки вибуху в житловому будинку Київської області (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 3 вересня, в домі у с. Іванівка Білоцерківського району стався вибух через який зруйнувалися дві стіни помешкання. Травми отримали троє людей, у тому числі 7-місячна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.

"О 23:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, що в приватному житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші у с. Іванівка на вул. Петрівських Ставищенської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, вибух зруйнував дві стіни будинку. Травми отримали дві жінки - 49-ти та 28-ми років та 7-місячна дитина.

"Маму та доньку доправлено до опікового центру Київської клінічної лікарні №2 з опіками обличчя І-ІІ ступеня", - додали в ДСНС.

Як повідомлялося, 3 вересня в Чернігові, на Валу, під час виставки боєприпасів у суботу, 3 вересня, пролунав вибух. Постраждали діти.

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