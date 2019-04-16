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Под Киевом предотвратили покушение на известного бизнесмена

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 12:06
Под Киевом предотвратили покушение на известного бизнесмена
Фото: Владимир Дидух (из открытых источников)

Вчерашнее резонансное задержание связано с покушением на Владимира Дидуха

Задержанная вчера под Киевом вооруженная группа готовила покушение на известного бизнесмена Владимира Дидуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Накануне стали известно о задержании трех человек в районе Иванковичей Киевской области. По данным источников РБК-Украина, они в течение трех месяцев готовили покушение на Дидуха, а в ходе тщательной подготовки арендовали квартиру в Киеве, а также купили автомобиль "Тойота Ленд Крузер Прадо" и станковый пулемет ДШК. При задержании пытались отстреливаться из огнестрельного оружия. Предполагается, что покушение на Дидуха готовилось из корыстных мотивов, с целью завладения денежными и материальными ценностями.

Отметим, вчера генпрокурор Юрий Луценко в Facebook сообщил, что убийство готовилось как месть за организованное покушение на львовского бизнесмена Богдана Копытко в августе 2016 года.  

В то же время нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что задержанные якобы готовили покушение на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который проживает в Иванковичах. Однако сегодня данную информацию официально опровергли.

Напомним, в августе 2012 года во Львове неизвестные обстреляли автомобиль Дидуха. В результате инцидента сам он попал в реанимацию, а его водитель погиб. Это было не первое покушение на львовского бизнесмена.

 

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