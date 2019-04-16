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Під Києвом попередили замах на відомого бізнесмена

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 12:06
Під Києвом попередили замах на відомого бізнесмена
Фото: Володимир Дідух (з відкритих джерел)

Вчорашнє резонансне затримання пов'язане з замахом на Володимира Дідуха

Затримана вчора під Києвом озброєна група готувала замах на відомого бізнесмена Володимира Дідуха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Напередодні стало відомо про затримання трьох осіб в районі Іванковичів Київської області. За даними джерел РБК-Україна, вони протягом трьох місяців готували замах на Дідуха, а в ході ретельної підготовки орендували квартиру в Києві, а також купили автомобіль "Тойота Ленд Крузер Прадо" та станковий кулемет ДШК. При затриманні намагалися відстрілюватися з вогнепальної зброї. Ймовірно, замах на Дідуха готувався з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими і матеріальними цінностями.

Відзначимо, вчора генпрокурор Юрій Луценко в Facebook повідомив, що вбивство готувалося як помста за організований замах на львівського бізнесмена Богдана Копитка в серпні 2016 року.

У той же час нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко заявив, що затримані нібито готували замах на кандидата в президенти України Володимира Зеленського, який проживає в Іванковичах. Однак сьогодні цю інформацію офіційно спростували.

Нагадаємо, у серпні 2012 року у Львові невідомі обстріляли автомобіль Дідуха. В результаті інциденту сам він потрапив до реанімації, а його водій загинув. Це був не перший замах на львівського бізнесмена.

 

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