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Под Киевом попал под обстрел завод Coca-Cola

Автор: Сергей Новиков

В Киевской области под обстрел российских войск попал завод Coca-Cola. В результате повреждено здание и оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутреннх дел Антона Геращенко.

"Возле Большой Дымерки под обстрел попал завод Coca-Cola. Повреждена когенерационная установка - комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Coca-Cola уходит с российского рынка из-за войны против Украины.

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