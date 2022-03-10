Под Киевом попал под обстрел завод Coca-Cola

В Киевской области под обстрел российских войск попал завод Coca-Cola. В результате повреждено здание и оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутреннх дел Антона Геращенко.
"Возле Большой Дымерки под обстрел попал завод Coca-Cola. Повреждена когенерационная установка - комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию", - отметил он.
Напомним, ранее стало известно о том, что Coca-Cola уходит с российского рынка из-за войны против Украины.
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