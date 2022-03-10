RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Києвом потрапив під обстріл завод Coca-Cola

Автор: Сергей Новиков

У Київській області під обстріл російських військ потрапив завод Coca-Cola. В результаті пошкоджено будівлю та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра внутреннх справ Антона Геращенка.

"Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкоджено когенераційну установку - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну і теплову енергію", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Coca-Cola йде з російського ринку через війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd.Київська областьВійна Росії проти України