Под Киевом полицейские остановили маршрутку с пьяным водителем

На момент остановки пассажиров в салоне не было

Под Киевом полицейские остановили маршрутку с водителем, который находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В рамках операции "Перевозчик" в Чабанах (Киевская область) правоохранители остановили автомобиль "Мерседес Бенц Спринтер". За рулем полицейские обнаружили водителя с признаками алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования подтвердил нетрезвое состояние водителя.

"Водитель был снят с маршрута и составлено в отношении него протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции). В дальнейшем меру наказания пьяного маршрутчика определит суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное средство осуществляло перевозку пассажиров из Киева в Боярку. На момент остановки людей в салоне не было.

Напомним, что ранее в Запорожской области вблизи села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 были травмированы.

Кроме того, 8 августа в Чернигове загорелась маршрутка в салоне которого находилось двадцать пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.