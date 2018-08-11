Під Києвом поліцейські зупинили маршрутку з нетверезим водієм

На момент зупинки пасажирів в салоні не було

Під Києвом поліцейські зупинили маршрутку з водієм, який перебував в нетверезому стані. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

В рамках операції "Перевізник" в Чабанах (Київська область) правоохоронці зупинили автомобіль "Мерседес Бенц Спрінтер". За кермом поліцейські виявили водія з ознаками алкогольного сп’яніння. Результат медичного освідування підтвердив нетверезий стан водія.

"Водія було знято з маршруту та складено відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). В подальшому міру покарання п’яного маршрутника визначить суд", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів з Києва в Боярку. На момент зупинки людей в салоні не було.

Нагадаємо, що раніше в Запорізькій області поблизу села Каменське маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою, внаслідок чого загинули шість осіб, ще 12 були травмовані.

Крім того, 8 серпня в Чернігові загорілася маршрутка в салоні якої перебувало двадцять пасажирів. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав.