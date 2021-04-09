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Под Киевом перевернулась цистерна с жидким кислородом. Движение ограничено

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 15:26
Под Киевом перевернулась цистерна с жидким кислородом. Движение ограничено Фото: на трассе перевернулась цистерна (facebook.com/MNSKOB)
Автор: РБК-Украина

Под Киевом на трассе перевернулась цистерна с жидким кислородом. В результате аварии движение частично ограничено.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня в 11:14 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о ДТП на объездной дороге М-1, в результате которого перевернулся грузовой автомобиль ДАФ с цистерной с жидким кислородом

"На место происшествия срочно направлены спасатели 56-ДПРЧ м. Бровары. Работники ДСНС подали ствол для осаждения испарения кислорода, который выходит из предохранительной арматуры для снижения давления емкости. Движение автотранспорта частично ограничено. Ожидается прибытие другой цистерны для перекачки кислорода", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вблизи города Березань в Киевской области столкнулись три грузовика. Водителя одного из них после аварии доставили в больницу.

А в центре Одессы водитель автомобиля Hyundai сбил трех человек на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия.

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