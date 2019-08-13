Під Києвом перекриють трасу на Одесу

Фото: траса Київ-Одеса (wikipedia.org)

Трасу Київ-Одеса перекриють у районі Глевахи

У Київській області в ніч з 13 на 14 серпня перекриють трасу Київ-Одеса через будівництво пішохідного переходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що в ніч на 14 серпня тимчасово обмежать рух на автодорозі М-05 Київ-Одеса у зв'язку з будівництвом надземного пішохідного переходу. У поліції уточнили, що обмежать рух у напрямку з Одеси до Києва.

"Ремонтні роботи будуть проводитись з 13 на 14 серпня поточного року в нічний час (з 00:00 до 04:00). Об'їзд здійснюватиметься по вулиці Вокзальна в Глевасі. Про зміни в організації дорожнього руху на даній ділянці будуть повідомляти тимчасові дорожні знаки і розмітка із зазначенням напрямку оптимального маршруту об'їзду. Рух у напрямку Одеси буде здійснюватися без обмежень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві до 31 серпня частково обмежать рух на естакади Південного мосту. Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).