Под Киевом патрульные изъяли "евробляху" и требовали взятку

Национальная полиция Киевской области начала служебное расследование относительно факта вымогательства взятки сотрудниками Обуховского отдела полиции за возвращение изъятого автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киевской области.

Сообщается, что такое решение было принято после публикации в сети Интернет видео, на котором работники Обуховского отдела полиции требовали взятку в размере 10 тысяч гривен от гражданина за возвращение ранее изъятого автомобиля на "евробляхах".

"Установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции во время несения службы в городе Украинка ночью остановил автомобиль "БМВ" с номерами иностранной регистрации. В дальнейшем, мотивируя тем, что пребывание такого автомобиля запрещено в стране, полицейские изъяли авто и поместили его на территорию полицейской станции. Однако, никакого процессуального документы об изъятии автомобиля работники полиции не составили. Затем полицейские требовали у водителя 10 тысяч гривен за возвращение автотранспорта", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на время расследования полицейские отстранены от выполнения обязанностей, а также готовятся документы об их увольнении. В дальнейшем материалы дела будут переданы в Государственное бюро расследований (ГБР).

Ранее сообщалось, что ГБР задержало оперуполномоченного Управления стратегических расследований в Днепропетровской области за вымогательство взятки 50 тыс. гривен. За деньги правоохранитель обещал не привлекать гражданина к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Также РБК-Украина писало, что ГБР задержало в Киеве старшего следователя Деснянского управления полиции за получение взятки. Правоохранитель получил 30 тысяч гривен за закрытие дела о мошенничестве.