В Киеве задержали следователя, получившего взятку за закрытие уголовного дела

Иллюстративное фото (УНИАН)

Правоохранитель получил 30 тысяч гривен за закрытие дела о мошенничестве

Следователи Государственного бюро расследований задержали в Киеве старшего следователя Деснянского управления полиции за получение взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что следователь получил 30 тысяч гривен за закрытие уголовного дела и не привлечение гражданина к уголовной ответственности за мошенничество.

"В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ГБР.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове ГБР задержало прокурора одной из местных прокуратур на взятке в 3,5 тысячи долларов. Прокурор получил взятку за содействие в суде по не привлечению подозреваемого к лишению свободы.

Также сообщалось, что в Черниговской области следователя Национальной полиции, который требовал и получил взятку от фигуранта уголовного производства, приговорили к более чем 5 годам тюрьмы. Он требовал взятку за непривлечение к ответственности виновного в ДТП с пострадавшими.