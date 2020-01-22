Під Києвом патрульні вилучили "евробляху" і вимагали хабар

Національна поліція Київської області розпочала службове розслідування щодо факту вимагання хабара співробітниками Обухівського відділу поліції за повернення вилученого автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполиции Київської області.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято після публікації в мережі Інтернет відео, на якому працівники Обухівського відділу поліції вимагали хабар у розмірі 10 тисяч гривень від громадянина за повернення раніше вилученого автомобіля на "евробляхах".

"Встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції під час несення служби в місті Українка вночі зупинив автомобіль "БМВ" з номерами іноземної реєстрації. Надалі, мотивуючи тим, що перебування такого автомобіля заборонено в країні, поліцейські вилучили авто і помістили його на територію поліцейської станції. Однак, жодного процесуального документи про вилучення автомобіля працівники поліції не склали. Потім поліцейські вимагали у водія 10 тисяч гривень за повернення автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що на час розслідування поліцейські відсторонені від виконання обов'язків, а також готуються документи про їх звільнення. В подальшому матеріали справи будуть передані в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Раніше повідомлялося, що ДБР затримало оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області за вимагання хабара 50 тис. гривень. За гроші правоохоронець обіцяв не притягати громадянина до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.

Також РБК-Україна писало, що ДБР затримало в Києві старшого слідчого Деснянського управління поліції за отримання хабара. Правоохоронець отримав 30 тисяч гривень за закриття справи про шахрайство.