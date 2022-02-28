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Под Киевом оккупанты сожгли музей. Сгорели уникальные картины Марии Приймаченко

Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в городке Иванкив, где российские войска пробовали осуществить наступление на столицу, сгорел историко-краеведческий музей, в котором хранились картины народной художницы Марии Приймаченко.

Об этом ночью 28 февраля сообщила исследовательница и блогер Устина Стефанчук в своем Facebook.

Знаток и собирательница украинской старины и искусства гневно высказывается в адрес оккупантов, которые в ходе вторжения также бомбят и обстреливают исторические объекты, памятники архитектуры, и говорит, что "Примаченко вам, му*аки, не прощу никогда!"

Она отмечает, что были полностью уничтожены уникальные произведения. Какие именно это были картины и сколько - не уточняется.

Направление Дымер-Иванкив недавно назвали одним из самых опасных направлений российского вторжения. Также в Киевской области шли серьезные бои в районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи, где военные ВСУ уничтожили несколько вражеских вертолетов и колону бронетехники.

Как информировал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Facebook, область остается одной из самых горячих точек полномасштабного вторжения России на территории Украины.

"Точечное разрушение получили город Васильков и Бровары. Среди территориальных общин больше пострадали Бучанская, Дымерская, Ирпенская и Иванкивская общины Киевщины", - рассказал он..

В Иванкивском историко-краеведческом музее хранилось более 400 экспонатов, работала выставка портретов и картин. Сам музей расположен на памятнике археологии - древнерусском городище.

Народная художница Украины Мария Приймаченко всю жизнь прожила в родном селе Болотня в Иванкивском районе под Киевом. Ее работы выполнены в жанре "наивного искусства". Вот несколько примеров ее произведений:

Фото: картина Марии Приймаченко

Ранее сообщалось, что российские войска ракетным ударом уничтожили в Чернигове историческое здание и памятник архитектуры.

Также при вражеском обстреле Гостомеля россиянами был уничтожен легендарный самолет Ан-225 "Мрия".

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