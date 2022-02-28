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Під Києвом окупанти спалили музей. Згоріли унікальні картини Марії Приймаченко

Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у містечку Іванків, де російські війська пробували здійснити наступ на столицю, згорів історико-краєзнавчий музей, в якому зберігалися картини народної художниці Марії Приймаченко.

Про це вночі 28 лютого повідомила дослідниця і блогерка Устина Стефанчук у своєму Facebook.

Знавець і збирачка української старовини і мистецтва гнівно та емоційно висловлюється на адресу окупантів, які в ході вторгнення також бомблять і обстрілюють Історичні об'єкти, пам'ятки архітектури, та каже, що "Приймаченко вам, му*аки, не подарую ніколи!"

Вона зазначає, що були повністю знищені унікальні твори. Які саме це були картини і скільки - не уточнюється.

Напрямок Димер-Іванків нещодавно назвали одним з найнебезпечніших напрямків російського вторгнення. Також в Київській області йшли серйозні бої в районі Гостомеля, Ворзеля і Бучі, де військові ЗСУ знищили кілька ворожих вертольотів і колону бронетехніки.

Як інформував голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Facebook, область залишається однією з найгарячіших точок повномасштабного вторгнення Росії на території України.

"Точкове руйнування зазнали міста Васильків і Бровари. Серед територіальних громад найбільше постраждали Бучанська, Димерська, Ірпінська та Іванківська громади Київщини", - розповів він..

В Іванківському історико-краєзнавчому музеї зберігалося понад 400 експонатів, працювала виставка портретів і картин. Сам музей розташований на пам'ятці археології - давньоруському Городищі.

Народна художниця України Марія Приймаченко все життя прожила в рідному селі Болотня в Іванківському районі під Києвом. Її роботи виконані в жанрі "наївного мистецтва". Ось кілька прикладів її творів:

Фото: картина Марії Приймаченко

Раніше повідомлялося, що російські війська ракетним ударом знищили в Чернігові історичну будівлю і пам'ятник архітектури.

Також при ворожому обстрілі Гостомеля росіянами був знищено легендарний літак Ан - 225 "Мрія".

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